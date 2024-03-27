Kütahya Valisi Musa Işın, emniyet ve jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, emniyet ve jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi.

Vali Işın, Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen programda, vatandaşın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin Ramazan ayını tebrik eden Işın, "İnşallah Ramazan ayında yaşadığımız huzur, hem sizin hem bizim hem Kütahya'mızın hem de ülkemizin geri kalan ömründe de devam eder. Rabbimizden temennimiz budur" dedi.

Ramazan Ayı'nın suç oranlarında gözle görülür bir düşüş sağladığını belirten Vali Musa Işın, "Ramazan ayı, suç oranlarının önemli ölçüde azaldığı mübarek bir aydır. Daha önce bir yerde çalışırken yapılan incelemelerde, Ramazan ayında suç oranlarının yüzde 80 oranında düştüğünü görmüştük. Burada da Ramazan'ın sonunda, jandarma ve emniyet güçlerimizle birlikte, bu ayda suç oranlarının ne kadar düştüğünü gözden geçireceğiz ve sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasının önemine değinerek güvenlik personelinin sağlık ve esenlik içinde görev yapmasının önemine işaret eden Işın, "Biz istiyoruz ki ülkemizde huzur ve güvenlik olsun. Sizler de sağlık ve esenlikler içerisinde görevinizi yapasınız. Sizler bizim için çok önemlisiniz" ifadelerini kullandı.

Programa; Vali Yardımcısı Fikret Zaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı katıldı. - KÜTAHYA