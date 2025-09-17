Haberler

Kütahya Valisi Musa Işın, DASK Bilgilendirme Tırını Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na ait bilgilendirme tırını ziyaret ederek deprem bilinci ve sigortanın önemi hakkında bilgi aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) ait bilgilendirme tırını ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent merkezinde vatandaşların da ilgisini çeken tırda, deprem bilinci ve sigortanın önemi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. DASK ekipleri, Vali Musa Işın'a kurumun yürüttüğü faaliyetler, sigortalılık oranları ve afetlere karşı hazırlık çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
