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Kütahya Valisi Musa Işın, cami ve minarelerin bağımsızlık sembolü olduğunu ifade etti

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Kütahya Valisi Musa Işın, İmam Gazali Cami Külliyesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, cami ve minarelerin bağımsızlığın sembolü olduğunu belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, cami ve minarelerin bağımsızlık sembolü olduğunu ifade etti.

Vali Işın, İmam Gazali Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırsever vatandaşların destekleriyle Dumlupınar Mahallesi'nde inşa edilecek olan İmam Gazali Cami Külliyesinin temel atma törenine katıldı.

Camilerin milletin imkanlarıyla inşa edilen kutsal mekanlar olduğunu belirten Işın, "Devlet, cami inşası için özel bir bütçe ayırmaz; bu yapılar tamamen siz değerli vatandaşlarımızın biriktirdiği tasarruflarla gerçekleştirilir. Allah sizden razı olsun" dedi.

Camilerin sadece ibadet yerleri olmakla kalmayıp bağımsızlığın sembolü olduğunun da altını çizen Vali Işın, "Minareler ve camiler bir yerin İslam beldesi olduğunun işaretidir. Minarelerin bulunduğu her yerde huzur ve güven içinde hissedersiniz. Bayrağımız ve ezanımız, bağımsızlığımızın sembolleridir. Cenab-ı Hak bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı dindirmesin" diye konuştu.

İmam Gazali Cami Külliyesinin mahallede hissedilen büyük bir eksikliği gidereceğini belirten Işın, "Camimize İmamı Gazali adı verilmesi ise ayrıca muhteşem bir karar. İmamı Gazali, yaşadığı dönemde büyük fitnelere karşı mücadele etmiş, 53 yıllık ömrünün her gününe 43 sayfa sığdıracak kadar kitap yazmış büyük bir İslam alimidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Müftü İrfan Açık'ın duayla İmam Gazali Cami Külliyesinin temeli atıldı.

İmam Gazali Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Özdemir, külliyenin; 2 bin kişilik cami, 240 kişi kapasiteli Kur'an Kursu, konferans salonu, gençlik merkezi, kütüphane, dershaneler ve kitap kafesiyle 3,5 yıl içeresinde vatandaşların hizmetinde olacağını kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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