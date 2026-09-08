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Kütahya Valisi Işın, ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi

Kütahya Valisi Işın, ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi
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Kütahya Valisi Musa Işın, ilçe kaymakamlarıyla Valilik makamında bir araya gelerek ilçelerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, ilçe kaymakamlarıyla Valilik makamında bir araya gelerek ilçelerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda ilçelerin genel durumu, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri, devam eden yatırım ve projeler ile ilçelerin ihtiyaç ve talepleri ele alındı. Bunun yanı sıra kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İlçelerde yürütülen çalışmalar hakkında kaymakamlardan bilgi alan Vali Musa Işın, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı, etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, ilçelerde yapılması planlanan çalışmalar ve öncelikli ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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