Kütahya Valisi, Frankfurt'taki Çini Kursu'na Katılan Kursiyerleri Kabul Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal ile birlikte, Dışişleri Bakanlığı Frankfurt Başkonsolosluğuna bağlı Frankfurt Türk Kültür Merkezi'nde (TKM) düzenlenen Çini Kursu'nda eğitim gören kursiyerleri kabul etti.

Valilik makamındaki kabulde, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Çini Sanatçısı Ali Kaya, Kurs Öğreticisi Ayşe Kurt ile kursiyerler Nurcan Karakuş, İlkay Başak Kind, Fatma Aksoy, Hanife Satır ve Melek Suözer hazır bulundu. Görüşmede kursiyerlerin çini sanatı üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vali Musa Işın, Türk kültürünün önemli bir değeri olan çini sanatının yurt dışında da yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcıları tebrik etti. - KÜTAHYA