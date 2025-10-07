Haberler

Kütahya Valisi, Frankfurt'taki Çini Kursu'na Katılan Kursiyerleri Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Frankfurt Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çini kursunda eğitim gören kursiyerleri kabul ederek, çini sanatının yurt dışında yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal ile birlikte, Dışişleri Bakanlığı Frankfurt Başkonsolosluğuna bağlı Frankfurt Türk Kültür Merkezi'nde (TKM) düzenlenen Çini Kursu'nda eğitim gören kursiyerleri kabul etti.

Valilik makamındaki kabulde, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Çini Sanatçısı Ali Kaya, Kurs Öğreticisi Ayşe Kurt ile kursiyerler Nurcan Karakuş, İlkay Başak Kind, Fatma Aksoy, Hanife Satır ve Melek Suözer hazır bulundu. Görüşmede kursiyerlerin çini sanatı üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vali Musa Işın, Türk kültürünün önemli bir değeri olan çini sanatının yurt dışında da yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcıları tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.