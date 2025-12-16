Kütahya, Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri

Kütahya, TÜİK tarafından yapılan "Yaşam Memnuniyet Araştırması" sonucunda, yüzde 73.76'lık oranıyla Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri oldu. Listede birinci sırada Sinop yer alırken ilk 10 sırada, Kütahya'nın komşusu olan illerden Afyonkarahisar ve Uşak da yer aldı.

Kütahyalı vatandaşlar, Kütahya'nın 572 bin nüfusu ile doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin göz şehirlerinden birisi olduğunu olduğunu ifade ettiler.

Kütahya'nın, Türkiye'nin nadide illerinden birisi olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde, karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ile görenekleri ile birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız ile fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyi ile mükemmel bir şehir" diye konuştular. - KÜTAHYA