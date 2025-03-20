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Kütahya OSB, Otizmli Çocuklar İçin Anlamlı Bir Etkinlik Düzenledi

Kütahya OSB, Otizmli Çocuklar İçin Anlamlı Bir Etkinlik Düzenledi
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, otizmli çocuklar ile birlikte eğlenceli ve anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirdi. Renkli eller temasıyla yapılan el baskılarıyla oluşturulan tablo, çocuklara unutulmaz bir anı olarak hediye edildi. Etkinlik, toplumda otizm farkındalığını artırma amacı taşıdı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, otizmli çocuklar ile birlikte anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kütahya OSB Müdürlüğü binasında gerçekleşen etkinlikte, otizmli çocuklar, eğitmenleri ve Kütahya OSB personelleri bir araya geldi. Etkinlikte, otizmin farkındalığını simgeleyen renkli eller temasıyla, çocuklar, eğitmenleri ve OSB personelleri tuvallere el baskısı yaparak ortak bir tablo oluşturdu.

Ortaya çıkan bu özel tablo, etkinliğin sonunda çocuklara hediye edilerek unutulmaz bir anı haline getirildi. Sanatın birleştirici gücüyle otizme dikkat çekilen etkinlikte, neşeli ve samimi anlar yaşandı.

Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli sürprizlerin yer aldığı hediye çantaları takdim etti. Bölge Müdürü Tunahan Ergin, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte hem eğlendik hem de otizme dikkat çekmenin mutluluğunu yaşadık. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinlikleri önemseyerek sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği etkinlikler ile toplumsal duyarlılığı artırmaya ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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