'Kütahya'nın tarihi değerleri ön plana çıkacak'

Belediye Başkanı Alim Işık beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte Zafer Meydanı ve merkez pazar yeri inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İmalat çalışmaları devam eden Zafer Meydanı ve merkez pazar yerinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Projenin tamamlandığında Kütahya'nın güzel bir meydana kavuşmasının yanında, yapılan çalışmalarla birlikte tarihi yapılarında ortaya çıkacağını ifade etti.

Başkan Işık, Başkan Yardımcısı Arık ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, imalat çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel