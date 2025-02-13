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Kütahya'nın Gediz İlçesinde Nüfus Kaybı Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Nüfus Kaybı Devam Ediyor
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Gediz ilçesine bağlı belde ve köylerde 2023 yılında 23 bin 796 olan toplam nüfus, 2024 yılında 22 bin 875'e düştü. Bir yıl içinde nüfus, yüzde 3,87 oranında azalarak önemli bir kayıp yaşandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı köylerde nüfus kaybı devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Gediz'e bağlı belde ve köylerde 2023 yılında toplam 23 bin 796 kişi yaşarken, 2024 yılında bu sayı 22 bin 875'e düştü. Böylece köylerin toplam nüfusu bir yıl içinde yüzde 3,87 oranında azalmış oldu. Bölgede pek çok köyde nüfusun azaldığı gözlemlendi. İşte nüfus kaybı yaşayan bazı köyler: Abide Köyü: 2023 yılında 254 olan nüfus 2024 yılında 243'e düştü. Akkaya Köyü: 341'den 326'ya geriledi. Altınkent Köyü: 879'dan 845'e düştü. Cebrail Köyü: 417'den 379'a geriledi. Çukurören Köyü: 368'den 316'ya düştü. Fırdan Köyü: bin 177'den bin 158'e geriledi. Yağmurlar Köyü: 229'dan 199'a düştü. Yenigüney Köyü: 520'den 479'a geriledi.

Nüfusu değişmeyen veya artış gösteren köyler de mevcut. Erdoğmuş Köyü: 2023 ve 2024 yıllarında nüfusu 1339 olarak sabit kaldı. Dörtdeğirmen Köyü: 262'den 263'e yükseldi. Yukarısusuz Köyü: 107'den 109'a çıktı. Sumaklı Köyü: 43'ten 49'a yükseldi.

Açıklanan verilere göre Eskigediz Beldesinde 2023 yılında 2 bin 888 olan nüfus 2024 yılında 2 bin 795'e, Gökler beldesinde 2023 yılında 2 bin 23 olan nüfus bin 989'a, Yenikent Beldesinde 2023 yılında 2 bin 339 olan nüfus 2 bin 278'e geriledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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