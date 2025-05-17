Kütahya'nın Emet İlçesinde Hacı Adayları için Uğurlama Töreni Düzenlendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 29 hacı adayı için uğurlama programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Çavuşoğlu Camii önünde düzenlenen törene din görevlileri, hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından helalleştirme ve dua yapıldı. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen yakınları, kutsal topraklarda yapacakları dualarında memleketi unutmamaları ricasında bulundu. Dualar eşliğinde uğurlanan hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşırken zaman zaman duygusal anlar yaşandı. - KÜTAHYA