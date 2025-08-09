Kütahya Lisesi'nin Tarihi Binası İçin Restorasyon İhalesi Tarihi Açıklandı

Kütahya'da uzun süredir restorasyon beklentisi nedeniyle eleştirilere konu olan Kütahya Lisesi'nin tarihi taş binası için ihale tarihi belli oldu.

Restorasyon ihalesi, 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, tarihi taş binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak ihale sonrası restorasyona başlanacağını belirtti. Erenler, "Binamız eski ihtişamına kavuşacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA