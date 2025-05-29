Kütahya Koruyucu Aile Derneği'nden Tavşanlı'ya Önemli Çağrı

Kütahya Koruyucu Aile Derneğinden Tavşanlı halkına koruyucu aile çağrısı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara yönelik önemli destekler sağlıyor. Dernek Başkanı Yasemin Gökcen Çavdar, derneğin çalışmalarını anlatırken, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü öncesinde düzenleyecekleri piknikle Tavşanlı halkını koruyucu aile olmaya davet etti.

Başkan Yasemin Gökcen Çavdar, derneklerine iş çıkışlarında gelen gönüllülerin, özellikle gelin olacak kızlar için çeyiz, ihtiyaç sahibi çocuklar için bez, mama ve kıyafet gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzere dayanışma içinde olduklarını belirtti. Çavdar, "Tavşanlı halkının bize desteği çok büyük. Hepsine sonsuz teşekkür ederiz. Onların destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız aralıksız devam ediyor," dedi.

Yaklaşan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü öncesinde bir dizi etkinlik planladıklarını ifade eden Çavdar, bu kapsamda Tavşanlı'da Adada bir piknik düzenleyeceklerini duyurdu. Dernek yönetimiyle birlikte yapılacak toplantının ardından hayata geçirilecek olan pikniğe tüm Tavşanlı halkı davet edildi.

Çavdar, özellikle kurumlarda yaşayan 0-6 yaş arası çocukların sıcak bir aile ortamında büyümesinin önemine dikkat çekerek, Tavşanlı'da şu anda 42 çocuğun koruyucu aile yanında yetiştiğini ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Yasemin Gökcen Çavdar, "Sizlerden temennimiz lütfen sizler de koruyucu aile olun. Kurumlarda 0-6 yaş arası çok fazla çocuğumuz var. Derneğimiz sayesinde bu sayıyı daha da çoğaltmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Herkesin bir çocuğa yuva olabileceğini belirten Çavdar, koruyucu aile olmak isteyenlerin yaş, cinsiyet gibi kriterleri kendilerinin belirleyebileceğini ifade etti. Dernek olarak koruyucu aile adaylarına her türlü desteği verdiklerini ve bir sene içinde bir çocuğun yuvaya gelebileceğini müjdeleyen Çavdar, "Lütfen kalbinizi ve kapınızı bu çocuklara açın. Hiçbir çocuk kurumda büyümeyi hak etmiyor. Sevgisizlik şiddetle eş değerdir diyoruz ve bütün çocuklara kalbimizi ve kapımızı açıyoruz. KÜKAD sizleri bekliyor," çağrısında bulundu.