Kütahya Koruyucu Aile Derneği'nden Tavşanlı'ya Önemli Çağrı

Kütahya Koruyucu Aile Derneği'nden Tavşanlı'ya Önemli Çağrı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Koruyucu Aile Derneği, Tavşanlı halkını koruyucu aile olmaya davet ediyor. Dernek Başkanı Yasemin Gökcen Çavdar, düzenlenecek piknikle destek isteyen aileler için gerekli yardımların artırılacağını vurguladı.

Kütahya Koruyucu Aile Derneğinden Tavşanlı halkına koruyucu aile çağrısı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara yönelik önemli destekler sağlıyor. Dernek Başkanı Yasemin Gökcen Çavdar, derneğin çalışmalarını anlatırken, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü öncesinde düzenleyecekleri piknikle Tavşanlı halkını koruyucu aile olmaya davet etti.

Başkan Yasemin Gökcen Çavdar, derneklerine iş çıkışlarında gelen gönüllülerin, özellikle gelin olacak kızlar için çeyiz, ihtiyaç sahibi çocuklar için bez, mama ve kıyafet gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzere dayanışma içinde olduklarını belirtti. Çavdar, "Tavşanlı halkının bize desteği çok büyük. Hepsine sonsuz teşekkür ederiz. Onların destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız aralıksız devam ediyor," dedi.

Yaklaşan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü öncesinde bir dizi etkinlik planladıklarını ifade eden Çavdar, bu kapsamda Tavşanlı'da Adada bir piknik düzenleyeceklerini duyurdu. Dernek yönetimiyle birlikte yapılacak toplantının ardından hayata geçirilecek olan pikniğe tüm Tavşanlı halkı davet edildi.

Çavdar, özellikle kurumlarda yaşayan 0-6 yaş arası çocukların sıcak bir aile ortamında büyümesinin önemine dikkat çekerek, Tavşanlı'da şu anda 42 çocuğun koruyucu aile yanında yetiştiğini ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Yasemin Gökcen Çavdar, "Sizlerden temennimiz lütfen sizler de koruyucu aile olun. Kurumlarda 0-6 yaş arası çok fazla çocuğumuz var. Derneğimiz sayesinde bu sayıyı daha da çoğaltmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Herkesin bir çocuğa yuva olabileceğini belirten Çavdar, koruyucu aile olmak isteyenlerin yaş, cinsiyet gibi kriterleri kendilerinin belirleyebileceğini ifade etti. Dernek olarak koruyucu aile adaylarına her türlü desteği verdiklerini ve bir sene içinde bir çocuğun yuvaya gelebileceğini müjdeleyen Çavdar, "Lütfen kalbinizi ve kapınızı bu çocuklara açın. Hiçbir çocuk kurumda büyümeyi hak etmiyor. Sevgisizlik şiddetle eş değerdir diyoruz ve bütün çocuklara kalbimizi ve kapımızı açıyoruz. KÜKAD sizleri bekliyor," çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

Öğrencisini bu hale getiren öğretmen için karar verildi
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.