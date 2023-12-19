Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Müdür Yardımcılıklarında Değişiklik

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Müdür Yardımcılıklarında değişiklik yapıldı. İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt'un yerine Abdullah Dönmez, Mahmut Bülbül'ün yerine ise Yasin Özçam görevlendirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılıklarında değişiklik yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki İl Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt'un yerine İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Abdullah Dönmez, Mahmut Bülbül'ün yerine Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Özçam görevlendirildi.

Açıklamada, önceki İl Müdür Yardımcılarına bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür edildi, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dilekleri iletildi. - KÜTAHYA