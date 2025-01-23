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Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın Domaniç İhtiyaçları Ziyareti

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın Domaniç İhtiyaçları Ziyareti
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Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Domaniç İlçesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, dini sohbetler yaptı, hastaları ziyaret etti ve Kur'an kursu açılması planlanan binada incelemelerde bulundu.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, müftülük hizmetleri kapsamında Domaniç İlçesi'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Dr. Açık, Çukurca Beldesi Yukarı Camii'nde öğle namazı öncesinde cemaate yönelik bir sohbet yaptı ve namazı cemaatle birlikte eda etti, ardından, Çukurca Beldesi'nde Kur'an kursu olarak açılması planlanan binada incelemelerde bulundu. Müftü Açık, beldede 100 yaşında olduğu belirtilen hasta Selim Gültekin'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, ayrıca, pazar günü defnedilen engelli vatandaş Cesur Turan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Dr. Açık, program kapsamında Berçin Köyü'nde akşam namazını kılarak köydeki din görevlilerinden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Domaniç'teki programlarını tamamladıktan sonra Tavşanlı İlçesi'ne geçen İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Mehmet Dinçer'i ziyaret ederek acil şifalar diledi. Son olarak Yunus Emre Camii'nde yatsı namazını cemaatle birlikte kıldı ve cami görevlisinden yapılan hizmetler hakkında bilgi alarak cemaatle sohbet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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