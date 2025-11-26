Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü'nden Özel Eğitim Vurgusu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, özel öğrencilerin günahsız ve masum çocuklar olduğuna vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Özel Eğitim Uygulama Okuluna ziyaret gerçekleştirdiler. Müdür Mustafa Yılmaz, Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıf ziyaretleri kapsamında öğrencilerle birebir ilgilendi, okul idaresinden öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekleri tadan Müdür Yılmaz, özel eğitim öğrencilerinin bu tür etkinliklerde yer almasının onların sosyal, duygusal ve akademik gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Özel öğrencilerin günahsız ve masum çocuklar olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Sınıflarda öğretmenlerle de görüşen Müdür Mustafa Yılmaz, okulun mevcut eğitim ortamı, kullanılan materyaller ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alarak yapılan çalışmalar için öğretmenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA