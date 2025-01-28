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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Devir Teslim Töreni Düzenlendi
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi nedeniyle düzenlenen törende, Hasan Başyiğit görevi Mustafa Yılmaz'a devretti. Başyiğit, Yılmaz'a başarı dileyerek çiçek takdim etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi dolayısıyla devir teslim töreni düzenlendi. Törende, görevinden ayrılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, göreve yeni başlayan Mustafa Yılmaz'ı karşılayarak başarı dileklerini iletti.

Hasan Başyiğit, törende Mustafa Yılmaz'a çiçek takdim ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Görevi devralan Mustafa Yılmaz ise büyük bir azim ve kararlılıkla çalışacağını belirterek, Kütahya'nın eğitim alanındaki gelişimi için tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende Hasan Başyiğit, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı eğitim camiasına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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