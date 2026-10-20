Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal görevden alındı. Ünal, yayımladığı veda mesajında 14 Eylül'de görevden affını istediğini belirterek Kütahya'ya teşekkür etti.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal'ın görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 19 Ekim tarihli ve 2026/352 sayılı kararla Ünal'ın görevine son verildi.

14 Eylül'de görevden affını istemiş

Görevinden ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından "Arz-ı Veda" başlıklı bir açıklama yayımlayan Zekeriya Ünal, 14 Eylül 2026 tarihinde görevden affını istediğini belirtti. Ünal, açıklamasında, "14 Eylül 2026 Pazartesi günü gördüğüm lüzum üzerine bakanlığımdan görevden affımı istemiştim. İsteğim bugün neşvünema buldu. Büyük bir sorumluluk ve şerefle yürüttüğüm Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevimden ayrılıyorum. Hakkımda hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Kütahya'ya teşekkür etti

Görev süresi boyunca kendisine destek verenlere teşekkür eden Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, Kütahya Valileri Musa Işın ve Ali Çelik'e, kamu kurumlarının yöneticilerine, kültür, turizm ve sanat dünyasının paydaşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve mesai arkadaşlarına şükranlarını sundu. Kütahya'ya hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Destek, dua ve güvenlerini esirgemeyen, yön veren, yük alan, Hak'tan ve hakikatten yana olan, hayatımda biriktirdiğim güzel insanların tamamına, yaşattıkları her bir güzellik için teşekkür eder, hatalarım, yapamadıklarım ve yarım kalan her şey için kendilerinden, sizlerden ve şehrimden özür dilerim."

Ünal, mesajını "Varsa eğer hakkımı helal eder, helallik diler, dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olunuz inşallah. Kalın sağlıcakla" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı