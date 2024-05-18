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Kütahya İl Emniyet Müdürü, öğrenciye yeni yıl hediyesi verdi

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Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yazmayı öğrendikten sonra kendisine yeni yıl kutlama kartı gönderen Şehit Semih Akyıldız İlkokul 1/C sınıfı öğrencisi İkra Yabaş'ı makamında misafir etti. Müdür Sıralı, İkra Yabaş'a kitap, santranç seti ve oyuncak hediye etti.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yazmayı öğrendikten sonra kendisine yeni yıl kutlama kartı gönderen Şehit Semih Akyıldız İlkokul 1/C sınıfı öğrencisi İkra Yabaş'ı makamında misafir etti.

Kütahya Merkez Şehit Semih Akyıldız İlkokul 1/C sınıfı öğrencisi İkra Yabaş, yazmayı öğrendikten sonra İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'ya yeni yıl kutlama kartı gönderdi. İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yeni yıl kutlama kartının kendisine ulaşması üzerine minik İkra'yı, ailesini ve okul öğretmenlerini makamında misafir etti. Müdür Sıralı, İkra Yabaş'a kitap, santranç seti ve oyuncak hediye etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakan Sıralı Misafir Kütahya Yerel Haberler

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