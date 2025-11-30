Haberler

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında 2025 4A Tertip Erler yemin ederek usta asker oldu

Güncelleme:
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 2025 4A Tertip erler, gerçekleştirilen törenle silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti ve usta askerlik dönemine geçti.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından birliğe ilk katılan askere ödül verilmesi ve yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla program devam etti. Yemin töreninin ardından Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş bir konuşma yaptı. Baş, ant içme törenlerinin Türk milletinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Baş, "Ecdadımızdan miras kalan ant içme törenleri, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana bağlılığın şeref sözüyle perçinlendiği çok özel anlardır. Kahraman Mehmetçiklerimiz bu kutsal ocağın bir ferdi olmanın bilincine ulaşarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katılmışlardır" diye konuştu.

Tuğgeneral Baş, ailelere de seslenerek evlatlarını vatana hizmet edecek şekilde yetiştirdikleri için teşekkür etti. Mehmetçiklere hitabında ise askerlik görevinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, "Bugünden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığının çelik kanatları altında yerinizi alacaksınız. Burada kurduğunuz arkadaşlıkların ömür boyu süreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anan Tuğgeneral Mustafa Baş, tüm şehitlere rahmet diledi.

Yemin töreninin ardından aileler, uzun süredir görmedikleri evlatlarına sarılarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler, çocuklarıyla gurur duyduklarını dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
