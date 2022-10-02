Kütahya haberi... Kütahya Barosunun yeni başkanı Edip İlkay Sunay Yerel Haberler Kütahya yerel haberi | İki adayın yarıştığı Kütahya Barosunun 47. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Av. Edip İlkay Sunay seçildi. İki adayın yarıştığı Kütahya Barosunun 47. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Av. Edip İlkay Sunay seçildi. Av. Mehmet Demirbağ'ın Divan Başkanlığını yaptığı mevcut başkan Ahmet Atam'ın aday olmadığı Genel Kurulda ilk gün adaylar Av. Aytek Canbek ve Av. Edip İlkay Sunay'ın konuşmalarının ardından ikinci gün seçimlere geçildi. Edip İlkay Sunay ve Aytek Canbek'in listelerinin yarıştığı seçimler sonunda, 193 oy alan Av. Edip İlkay Sunay Kütahya Barosu'nun yeni başkanı olurken, Av. Aytek Canbek 171 oy aldı. (EFE-) - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Demirbağ Ahmet Atam Kütahya Yerel Haberler

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