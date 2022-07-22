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Kütahya haberi | Altıntaş'ta gaziler Başkan Arif Teke'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya haberi | Altıntaş'ta gaziler Başkan Arif Teke'yi ziyaret etti

Kütahya habere göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kıbrıs gazileri Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı münasebetiyle Belediye Başkanı Arif Teke'yi ziyaret ettiler.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kıbrıs gazileri Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı münasebetiyle Belediye Başkanı Arif Teke'yi ziyaret ettiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke," Altıntaş'lı gazilerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı münasebetiyle Belediyemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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