Kütahya haber: Emet Belediyesi 6 bin kişilik aşure dağıttı

Kütahya haberi: Emet Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla merkezde bulunan 19 camide, Cuma namazı sonrası halka ve kurumlara yaklaşık 6 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Emet Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla merkezde bulunan 19 camide, Cuma namazı sonrası halka ve kurumlara yaklaşık 6 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Program çerçevesinde Belediye tarafından halkın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Kur'an kurslarına da aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kütahya programına katılımı nedeniyle bulunamadığı etkinlikte, Merkez Babuk bey camiinde Cuma namazı çıkışı Emet Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz halka aşure ikramı programına katıldı.

Muharrem Ayının toplum olarak birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiğine inanılan özel günlerden biri olduğuna dikkat çeken Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Her kesiminden insanımızı bir araya getiren bayrak ve millet sevgimizi sembolize eden aşure etkinliği çerçevesinde 19 cami ve bazı kamu kuruluşlarında 6 bin kişilik aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Bizler farklılıklarımızla büyük bir milletiz. Bizleri biz yapan ortak değerlerimizde birleşerek, varlığımızı her daim sürdürüyoruz. Terör olayları, yakın zamanda yaşanan hain FETÖ kalkışması, sınır komşu ülkelerimizde yaşananlar göstermektedir ki ülkemizin dış ve iç düşmanları daima fırsat gözetmektedir. Birliğimizi bozmaya kalkanlara en güzel cevapları milli ve dini günlerimizde çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek tüm dünyaya gösteriyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Her daim nasıl bütün acılara göğüs geriyor isek, mutlu günlerimizde de birlikte olmayı bilmeliyiz. Dağıtımdaki amacımız farklı nimetlerin aşurede bir araya gelerek eşsiz bir lezzete dönüştüğü gibi, halkımızın da herkesim ile birlik ve beraberlik içinde ülke sevdamızda bir araya geldiğimizi göstermektir. Yapılan aşure hayrımızı yüce rabbim kabul etsin " dedi. - KÜTAHYA