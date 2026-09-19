Kütahya Gediz'de hemşire çiftin kızı, acil tıp hekimi olarak göreve başladı

Kütahya'nın Gediz İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire çift, meslek hayatlarının en gururlu ve anlamlı gününü yaşadı. Tam 21 yıldır aynı hastanede omuz omuza hemşirelik yapan Feyza ve Savaş Delice çiftinin kızları Dr. Beyza Buse Delice, mezuniyetlerinin ardından anne ve babasının görev yaptığı hastaneye acil tıp hekimi olarak atandı.

Eğitim hayatı boyunca büyük başarılara imza atan Dr. Beyza Buse Delice, 2020 yılında Gediz Fen Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Delice, zorlu tıp eğitimini de fakülte birinciliği ile tamamladı. Atama süreçlerinin ardından genç doktor, doğup büyüdüğü ve anne babasının yıllardır şifa dağıttığı Gediz Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hekim olarak göreve başladı.

"Bu tablo, hem kurumumuz hem de Gediz'imiz adına emsalsiz bir gurur vesilesi"

Gediz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Haner, sağlık camiasına örnek olan Delice ailesini ve göreve başlayan Dr. Beyza Buse Delice'yi makamında ağırladı. Başhekim Dr. Haner, gösterdiği üstün başarıdan dolayı genç meslektaşını ve onu özveriyle yetiştiren hemşire anne babasını tebrik etti. Görüşmede mesleki deneyimlerini paylaşan ve hekimlik mesleğinin kutsallığına değinen Başhekim Dr. Halil Haner, "21 yıldır hastanemizde büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan kıymetli hemşirelerimiz Feyza ve Savaş Delice'nin evlatları Dr. Beyza Buse Delice'nin, lise ve tıp fakültesi birinciliklerinin ardından bugün hastanemize hekim olarak atanmasının gururunu yaşıyoruz. Bu tablo, hem kurumumuz hem de Gediz'imiz adına emsalsiz bir gurur vesilesidir. Hekimlik, merkezinde insan ve merhamet olan son derece kutsal bir meslektir. Beyza kardeşimizin, yeteneği ve azmiyle acil servisimizde şifa dağıtırken etik ilkelerden ve insan sevgisinden ödün vermeden çok başarılı işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Kendisini ve bu güzel evladı yetiştiren mesai arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk görev yerimin anne ve babamın 21 yıldır emek verdiği bu hastaneye olması tarif edilemez bir gurur ve mutluluk"

Çocukluğunun geçtiği ve anne babasının nöbetlerine tanıklık ettiği hastanede doktor olarak göreve başlamanın heyecanını yaşayan Dr. Beyza Buse Delice ise, "Gediz Fen Lisesi'nden ve ardından tıp fakültesinden birincilikle mezun olmamın arkasında ailemin bana verdiği sonsuz destek ve güven yatıyor. Çocukluğum boyunca anne ve babamın Gediz Devlet Hastanesinde hastalara nasıl merhametle yaklaştıklarına şahit olarak büyüdüm. Bugün tıp fakültesini bitirip ilk görev yerimin anne ve babamın 21 yıldır emek verdiği bu hastaneye olması benim için tarif edilemez bir gurur ve mutluluk. Doğup büyüdüğüm memleketime ve hemşerilerime hekim olarak hizmet edecek olmanın heyecanını yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Delice çifti, "Evladımızın aynı hastanede mesai arkadaşımız olmasın meslek hayatımızın en büyük ödülü"

Yıllardır aynı çatı altında hastalara hizmet veren hemşire anne Feyza Delice ve baba Savaş Delice ise evlatlarının doktor olarak yanlarında göreve başlamasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Delice çifti, "21 yıldır bu hastanenin koridorlarında gece gündüz demeden görev yapıyoruz. Evladımızın okuyup doktor olması ve bugün aynı hastanede mesai arkadaşımız olarak yanımızda yer alması bizim için meslek hayatımızın en büyük ödülü ve gururu oldu. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Başhekimimiz Dr. Halil Haner'e ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı