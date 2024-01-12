Kütahya Gediz Belediye Başkanı Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yaptı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada mahalle muhtarları, mahalleleri ile ilgili istek, görüş ve önerilerini bildirdiler.

Muhtarların mahalle sakinleri ile belediye arasında birer köprü olduğunu belirten Başkan Akçadurak, "Belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahallelerimizdeki istek ve sorunları dinliyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarımızla, İlçemiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetler ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Mahalle Muhtarları ilçede gerçekleştirilen çalışmalar için Başkan Akçadurak'a teşekkür ettiler. - KÜTAHYA