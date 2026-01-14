Haberler

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nden Çalışan Gazeteciler Günü programı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği programda gazetecileri bir araya getirdi. Kahvaltı organizasyonunun ardından mesleğin sorunları ve geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Çalışan Gazeteciler Günü program gerçekleştirildi.

Düzenlenen buluşmaya Cemiyet Yönetim Kurulu'nun yanı sıra merkez ve ilçelerden çok sayıda cemiyet üyesi gazeteci katıldı. Program kapsamında kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi. Ardından gazetecilerin görüş ve önerileri alınarak mesleğe ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, merkez ve ilçelerden gazetecilerin aynı çatı altında bir araya gelmesinin cemiyet açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Cemiyetin yalnızca bir meslek kuruluşu değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma yapısı olduğunu vurgulayan Sağlam, tüm üyelerin bu yapının eşit parçası olduğunu belirtti.

Cemiyetin çatışmadan uzak, diyalog ve çözüm odaklı bir anlayış benimsediğini dile getiren Sağlam, gazetecilik mesleğine ve meslektaşların sorunlarına odaklandıklarını, her türlü görüş ve öneriye açık olduklarını kaydetti. Cemiyete sahip çıkılması çağrısında bulunan Sağlam, bu yapının tüm üyelerin ortak çatısı olduğunu ifade etti.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerde de bulunan Sağlam, cemiyetin ilerleyen süreçte genç gazetecilere devredileceğini, bu nedenle genç meslektaşların şimdiden sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin köklü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Sağlam, birlik ve beraberliğin korunmasıyla daha güçlü bir yapı oluşturulacağını ifade etti.

Program sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baş ve danışman Soner Sulamaz'a Cemiyet Başkanı Erkan Sağlam tarafından hediye takdiminde bulunuldu. Ayrıca Cemiyet üyesi ve eski başkanlardan İhsan Tunçoğlu'na, Ege Federasyonu tarafından verilen meslek onur ödülü takdim edildi.

Cemiyet üyelerine hediye verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. - KÜTAHYA

