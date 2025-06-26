Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyeti
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı ve broşürler dağıtıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarları ve caddelerde gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde, özellikle kendilerini polis, hakim, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca internet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenilir sitelerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanırken, herhangi bir şüpheli durumda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı.

Ekipler tarafından vatandaşlara konuya ilişkin broşürler de dağıtılarak, dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, toplumun her kesimini bilgilendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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