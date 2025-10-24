Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne Yeni Kafe Açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) yerleşkesinde öğrenciler ve akademik personel için hizmet verecek olan yeni kafe, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve il protokolü katıldı.

Program, yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle başladı. Katılımcılar, öğrenciler için modern bir sosyal yaşam alanı kazandıran bu yeni mekanın hayırlı olmasını diledi.

Vali Işın, üniversite gençliği için oluşturulan sosyal alanların önemine vurgu yaparak, "Öğrenciler artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan böyle mekanları seviyor. Buranın manzarası da çok güzel, burada oturmak herhalde zevk-i övgüdür. Bizim zamanımızda kafe bilmezdik; sadece okula giderdik, okuldan eve, evden okula. Ama şimdi zaman değişti, gençlik böyle yerlerde oturmayı istiyor. Bu işletme halkımıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun, Allah bereketli kılsın" dedi.

İşletme sahibi Kemal Kırbıyık, açılış törenine katılan Vali Musa Işın ve protokol üyelerine teşekkür ederek, üniversite öğrencilerine kaliteli bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Açılışın ardından katılımcılar, kafenin sunduğu alanları gezerek bilgi aldı. Üniversite yerleşkesine kazandırılan yeni sosyal alanın, öğrencilerin kampüs içindeki yaşamına canlılık katması bekleniyor. - KÜTAHYA