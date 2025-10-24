Haberler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne Yeni Kafe Açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne Yeni Kafe Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademik personel için yeni bir kafe açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan Vali Musa Işın, sosyal alanların önemine değindi ve yeni mekanın öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) yerleşkesinde öğrenciler ve akademik personel için hizmet verecek olan yeni kafe, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve il protokolü katıldı.

Program, yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle başladı. Katılımcılar, öğrenciler için modern bir sosyal yaşam alanı kazandıran bu yeni mekanın hayırlı olmasını diledi.

Vali Işın, üniversite gençliği için oluşturulan sosyal alanların önemine vurgu yaparak, "Öğrenciler artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan böyle mekanları seviyor. Buranın manzarası da çok güzel, burada oturmak herhalde zevk-i övgüdür. Bizim zamanımızda kafe bilmezdik; sadece okula giderdik, okuldan eve, evden okula. Ama şimdi zaman değişti, gençlik böyle yerlerde oturmayı istiyor. Bu işletme halkımıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun, Allah bereketli kılsın" dedi.

İşletme sahibi Kemal Kırbıyık, açılış törenine katılan Vali Musa Işın ve protokol üyelerine teşekkür ederek, üniversite öğrencilerine kaliteli bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Açılışın ardından katılımcılar, kafenin sunduğu alanları gezerek bilgi aldı. Üniversite yerleşkesine kazandırılan yeni sosyal alanın, öğrencilerin kampüs içindeki yaşamına canlılık katması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

EuroLegue'deki Türk derbisinde kazanan belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.