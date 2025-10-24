Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Kamuda Kariyer Söyleşisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF), kamu sektöründe kariyer imkanlarının ele alındığı "Kamuda Kariyer" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İİBF Konferans Salonu'nda İktisadi ve İdari Bilimler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Ercan Taşkın, öğrencilerin kariyer planlamalarında kamu kurumlarının önemli bir alan oluşturduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki yönelimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Prof. Dr. Hüsamettin İnaç moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Doç. Dr. Levent Ersin Orallı kamu kurumlarında istihdam süreçleri ve liyakat ilkesinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Cengizhan Gökben ise kamu kurumlarında kariyer gelişimi, yetkinlik temelli ilerleme ve yeni nesil kamu yönetimi anlayışı hakkında bilgi paylaştı.

Söyleşi, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA