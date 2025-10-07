Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Emniyet Bilgilendirme Standı Kuruldu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) öğrenime yeni başlayan öğrencilerin emniyet birimlerini tanımalarını sağlamak, öğrenim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri güvenlik risklerine karşı bilinçlendirmek için, "Şehrimize Hoşgeldiniz, Bizimle Güvendesiniz" sloganıyla stant kurulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde "Şehrimize Hoşgeldiniz, Bizimle Güvendesiniz" sloganıyla üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimizin, Emniyet birimlerimizi tanımalarını sağlamak, öğrenim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri güvenlik risklerine karşı bilinçlendirmek, emniyet birimlerinin görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, öğrencilerin özellikle şehir dışından gelenler için güvenlik birimleri ile iletişim kanallarını açık tutmak, suçun önlenmesi ve erken müdahale açısından farkındalık kazandırmak amacıyla emniyet birimlerimizce üniversitede stand açılarak üniversite öğrencilerimize bilgilendirmeler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA