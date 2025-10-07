Haberler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Emniyet Bilgilendirme Standı Kuruldu

Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Dumlupınar Üniversitesi'nde yeni başlayan öğrencileri emniyet birimleri hakkında bilgilendirmek ve güvenlik risklerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Şehrimize Hoşgeldiniz, Bizimle Güvendesiniz' sloganıyla stant kurdu.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde "Şehrimize Hoşgeldiniz, Bizimle Güvendesiniz" sloganıyla üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimizin, Emniyet birimlerimizi tanımalarını sağlamak, öğrenim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri güvenlik risklerine karşı bilinçlendirmek, emniyet birimlerinin görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, öğrencilerin özellikle şehir dışından gelenler için güvenlik birimleri ile iletişim kanallarını açık tutmak, suçun önlenmesi ve erken müdahale açısından farkındalık kazandırmak amacıyla emniyet birimlerimizce üniversitede stand açılarak üniversite öğrencilerimize bilgilendirmeler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
