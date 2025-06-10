Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Çeviribilim Araştırmaları Poster Sunum Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Araştırmaları Poster Sunum Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı. Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe bölüm öğretim elemanlarının yanı sıra öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinlik, 4. sınıf öğrencilerinin, Doç. Dr. Burcu Gökgöz Kurt'un yürüttüğü Research in Translation Studies (Çeviribilim Araştırmaları) dersi kapsamında hazırladıkları projeleri paylaşmaları amacıyla gerçekleştirildi. Arş. Gör. Hanımnur Mercan'ın katkılarıyla organize edilen etkinlikte öğrenciler, çeviribilim alanında farklı konulara odaklanan ve İngilizce hazırladıkları poster sunumlarıyla araştırmalarını sundu.

Sunumlar boyunca öğrenciler, araştırma planlamadan veri toplama ve analiz süreçlerine, raporlamadan sunuma kadar tüm aşamalarda aktif rol alarak akademik araştırma deneyimi kazandı. Posterler önünde yapılan birebir sunumlar sayesinde öğrenciler hem öğretim elemanlarından hem de arkadaşlarından geri bildirim alma fırsatı buldu.

Etkinliğe dair değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Burcu Gökgöz Kurt ve Arş. Gör. Hanımnur Mercan, "Öğrencilerimizin araştırma sürecinden sunum aşamasına kadar gösterdikleri titizlik takdire şayan. Onlar için ve bölümümüzde bir ilk olan poster sunum etkinliğiyle hem akademik anlamda geliştiler hem de mezuniyet arifesinde güzel bir anı biriktirdiler. Bundan sonraki yıllarda da aynı etkinliği devam ettirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, sunumların ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KÜTAHYA