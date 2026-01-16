DPÜ'de 'Uygulama ve Araştırma Merkezleri Müdürler Toplantısı' gerçekleştirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın başkanlığında Uygulama ve Araştırma Merkezleri Müdürler Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü ev sahipliği yaptı.

Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Genel Sekreter Yusuf Çetin ile üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerinin müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, araştırma merkezlerinin üniversitenin bilimsel üretkenliği ve toplumsal katkısı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. 2025 yılında gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan dolayı merkez müdürlerine teşekkür eden Kızıltoprak, 2026 yılında da üniversitenin adını ulusal ve uluslararası alanda duyuracak projelere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıda, araştırma merkezleri müdürleri tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen bilimsel ve sosyal faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler, kongreler ve saha çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunularak gelecek döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Toplantı, yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA