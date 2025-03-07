Kütahya'dan Umreye Giden Gruba Uğurlama Töreni

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 7 kişilik umre grubu kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Emet ilçesi Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz rehberliğinde Hisarcık ilçesinden umre ziyaretini gerçekleştirecek 7 kişilik umre grubu için Hisarcık Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde, İmam Hatip Mehmet Ceviz tarafından yapılan duanın ardından yakınları ile helalleşerek, vedalaşan umre yolcuları kutsal topraklara gözyaşlarıyla uğurlandı. - KÜTAHYA