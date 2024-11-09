Kütahya Sivil Toplum ve Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından "Kütahya'dan Gazze'ye Bir Nefes" programı düzenlendi.

Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay çok sayıda dernekten yönetici ve üyelerinin katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Halil Yılmaz moderatörlüğündeki programa konuşmacı olarak Mustafa Armağan, Erkan Tan, Fatih Tuğra Doruk, Erkan Bakırhan, Necmettin Erbakan Akyüz, Hasret Yıldırım, Sadettin Ustaosmanoğlu, Safiye Çetinkaya ve Mustafa Çakır katıldı.

Kütahya Sivil Toplum ve Dayanışma Platformu adına konuşan Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, katılımcılara teşekkür etti.

Köse, "Şehrimiz Kütahya'dan İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde verilen destansı mücadelenin kahramanlarına bir nefes ve şuurumuzu diri tutacak "Kütahya'dan Gazze'ye Bir Nefes" isimli programımıza katılımlarınızdan dolayı şükranlarını sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA