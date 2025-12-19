Altıntaş'ta "Yetim Kardeş" projesi tanıtıldı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 'Yetim Kardeş' projesi kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, yetim çocukların eğitim ve gelişimlerine destek sağlamak amacıyla yürütülebilecek faaliyetler ele alındı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, "Yetim Kardeş" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, projenin amacı, hedef kitlesi ve eğitim camiasının projeye sunabileceği katkılar ele alındı.
Toplantıda katılımcılara, yetim çocukların eğitim, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik yürütülebilecek faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, projeye verilen önemin altını çizerek, "Toplumumuzun en hassas kesimlerinden biri olan yetim çocuklarımızın yanında olmak, onların hayatlarına dokunmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA