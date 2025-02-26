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Kütahya'da Yeni Din Görevlilerine Resmi Belgeleri Takdim Edildi

Kütahya'da Yeni Din Görevlilerine Resmi Belgeleri Takdim Edildi
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Kütahya'nın Emet ilçesinde Uzunçam, Bahatlar ve Göncek köylerine atanan üç din görevlisine resmi belgeleri törenle takdim edildi. İlçe Müftüsü İsmail Çınar, din görevlilerinin toplumda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Yeni imam hatipler, vatandaşa en iyi şekilde hizmet edeceklerini dile getirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Uzunçam, Bahatlar ve Göncek köylerine ilk atamaları gerçekleşen 3 din görevlisine resmi belgeleri takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Emet İlçe Müftülüğü bünyesinde ilçeye bağlı Uzunçam köyü camiinde göreve başlayan İmam Hatip İbrahim Yasir Çolak, Bahatlar köyü camiinde göreve başlayan İmam Hatip Talha Berat Damar ve Göncek Köyü Camiinde göreve başlayan İmam Hatip Yakup Bekdaş'a İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle resmi belgelerini takdim eden İlçe Müftüsü İsmail Çınar yaptığı konuşmada, din görevlilerinin toplumda önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, yeni atanan hocalara başarılar diledi. Camilerde ve dini hizmetlerde topluma rehberlik etmenin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Müftü Çınar, yeni göreve başlayan din adamlarının bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni görevlerine başlayan imam hatipler, heyecan ve mutluluklarını dile getirerek, vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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