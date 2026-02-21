Haberler

Kütahya'da Toplum Destekli Polislerden esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme

Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından, Kütahya genelinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, alışveriş merkezi başta olmak üzere çeşitli iş yerlerinde esnaf ve vatandaşlara; dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve sahte para, 112 Acil Çağrı Sistemi'nin etkin kullanımı konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Müdürlük yetkilileri, vatandaşların benzer olaylara karşı daha bilinçli hareket etmelerinin amaçlandığını ve bilgilendirme faaliyetlerinin kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

500

