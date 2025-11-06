Haberler

Kütahya'da Sobacılık Geleneği: Kuzineye İlgi Devam Ediyor

Kütahya'da Sobacılık Geleneği: Kuzineye İlgi Devam Ediyor
Güncelleme:
Kütahya'nın Hürriyet Caddesi'nde 71 yaşındaki Mehmet Şınık, doğalgaz kullanımının arttığı şehir merkezinde kuzine satışlarının azaldığını ancak kırsal kesimden talebin devam ettiğini belirtti. Kuzine fiyatlarının bin 100 liradan başladığını ve çok amaçlı kullanımıyla kış aylarında değer kazandığını vurguladı.

Kütahya'nın Hürriyet Caddesi'nde babadan kalma sobacılık ve kuzine satışı mesleğini sürdüren 71 yaşındaki Mehmet Şınık, satışlarının sonbaharla birlikte artmaya başladığını söyledi.

Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kuzine satışlarının önceki yıllara göre azaldığını belirten Şınık, "Şehir merkezinde doğalgaz kullanımı arttığı için kuzineye rağbet azaldı. Ancak kırsal kesimden vatandaşlarımız soba ve kuzine almak için gelmeye devam ediyor" dedi.

Kuzine ve soba fiyatlarının bin 100 liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Şinik, kuzinenin sadece ısınma aracı değil, aynı zamanda çok amaçlı bir kullanım sunduğunu vurguladı. Şınık, "Kuzinenin üzerinde yemek pişiyor, közleme, patates, kestane gibi yiyecekler hazırlanabiliyor. Bu yüzden kış aylarında kuzine ayrı bir değer taşıyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
