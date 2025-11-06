Kütahya'da Sobacılık Geleneği: Kuzineye İlgi Devam Ediyor

Kütahya'nın Hürriyet Caddesi'nde babadan kalma sobacılık ve kuzine satışı mesleğini sürdüren 71 yaşındaki Mehmet Şınık, satışlarının sonbaharla birlikte artmaya başladığını söyledi.

Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kuzine satışlarının önceki yıllara göre azaldığını belirten Şınık, "Şehir merkezinde doğalgaz kullanımı arttığı için kuzineye rağbet azaldı. Ancak kırsal kesimden vatandaşlarımız soba ve kuzine almak için gelmeye devam ediyor" dedi.

Kuzine ve soba fiyatlarının bin 100 liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Şinik, kuzinenin sadece ısınma aracı değil, aynı zamanda çok amaçlı bir kullanım sunduğunu vurguladı. Şınık, "Kuzinenin üzerinde yemek pişiyor, közleme, patates, kestane gibi yiyecekler hazırlanabiliyor. Bu yüzden kış aylarında kuzine ayrı bir değer taşıyor" diye konuştu. - KÜTAHYA