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Kütahya'da şehit aileleri ve gazilere anma yemeği

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15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Kütahya Valisi Musa Işın, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Vali Işın şehit aileleri ve gazilerin devletin emaneti olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kütahya'da düzenlenen programda, Vali Musa Işın şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Kütahya Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yemek programına il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları yoğun katılım sağladı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Programda konuşan Vali Musa Işın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin milletin kararlı duruşu sayesinde başarısızlığa uğratıldığını ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı ve vatanı uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen bir millet olduğunu dile getiren Vali Işın, "Türk milleti, 'Ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim' anlayışıyla hareket eden asil bir millettir. Vatanı, bayrağı, dini ve namusu için canını feda etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir. 15 Temmuz gecesi de milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inmiş, canını hiçe sayarak devletine ve demokrasisine sahip çıkmıştır." dedi.

Konuşmasında şehitlik makamının önemine de değinen Vali Musa Işın, şehitlerin milletin en büyük değeri olduğunu belirterek, şehit aileleri ve gazilerin devletin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Vali Işın, "Şehitlerimiz bizim baş tacımızdır. Sizler ise onların bizlere emanetisiniz. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Musa Işın, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti. Şehit yakınlarının ellerini sıkan ve hal hatırlarını soran Vali Işın, büyüklerin ellerini öperek hayır dualarını aldı. Samimi anların yaşandığı programda protokol üyeleri de şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

Program, İl Müftüsü tarafından yapılan yemek duasının ardından Vali Musa Işın ve il protokolünün şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarını uğurlamasıyla sona erdi. Etkinlikte, 15 Temmuz ruhunun yaşatılması, şehitlerin aziz hatıralarının gelecek nesillere aktarılması ve gazilere duyulan minnetin bir kez daha vurgulandığı ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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