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Kütahya'da porselen fabrikasında çalışan üç Kenyalı vatandaş Müslüman oldu

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Kütahya'da porselen fabrikasında çalışan üç Kenyalı vatandaş Müslüman oldu
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Kütahya'da porselen fabrikasında teknik personel olarak çalışan üç Kenya vatandaşı, İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle İslamiyet'i kabul etti. Kelime-i Şehadet getiren üç kişiye ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve İngilizce dini yayınlar hediye edildi.

Kütahya'da yaşayan ve bir porselen fabrikasında teknik personel olarak çalışan Kenya vatandaşı üç kişi, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle İslamiyet'i kabul etti.

Kütahya'da yaşayan Kenya vatandaşları Agnesıas Kıpchumba (Ali), Denıs Kıpremeı (Osman Deniz) ve Festus Kıprop Lagat (Faruk), düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.

Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin katılımıyla gerçekleştirilen ihtida merasiminde, İslamiyet'i seçen üç kişiye dinin temel esasları, inanç ve ibadet prensipleri hakkında bilgi verildi. İngilizce tercüman aracılığıyla yapılan bilgilendirmenin ardından üç Kenya vatandaşı Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Üç kişinin İslamiyet'i seçme sürecinde fabrika yöneticilerinin desteklerinin yanı sıra cami ziyaretlerinin ve camilerde okunan ezanların da etkili olduğu öğrenildi.

Merasimin ardından Ali, Osman Deniz ve Faruk'a Kur'an-ı Kerim ile İngilizce dini yayınlar hediye edildi. Ayrıca yeni Müslüman olan üç kişiye ihtida belgeleri takdim edildi.

Merasim, İslamiyet'i kabul eden üç kişinin tebrik edilmesi ve kendilerine yeni hayatlarında huzur, mutluluk ve hayırlar dilenmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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