Kütahya'da Orman Muhafaza Memurlarına yeni görev kıyafetleri dağıtıldı

Güncelleme:
Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Orman Muhafaza Memurlarına yeni görev kıyafetleri dağıttı. Kıyafetler, zorlu arazi ve iklim şartlarında personelin güvenliğini ve çalışma performansını artırmak amacıyla tasarlandı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen yeni görev kıyafetleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan Orman Muhafaza Memurlarına dağıtıldı.

Saha şartları dikkate alınarak tasarlanan kıyafetlerin, Orman Muhafaza Memurlarının görevlerini daha güvenli, rahat ve etkin bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni kıyafetlerin özellikle zorlu arazi ve iklim şartlarında görev yapan personelin çalışma performansını artırması bekleniyor.

Yetkililer, personelin donanım ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
