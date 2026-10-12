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Kütahya'da okulların katıldığı sabah namazı etkinliği Ulu Camii'de yapıldı

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Kütahya'da okulların katıldığı sabah namazı etkinliği Ulu Camii'de yapıldı
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ulu Camii'de düzenlediği sabah namazı etkinliği, öğrenci, öğretmen ve vatandaşların katılımıyla saat 06.20'de başladı. Vali Musa Işın gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesini vurguladı, ardından çorba ikram edildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ailemle Birlikte Ulu Camii'de Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Ulu Camii'nde saat 06.20'de başlayan programa her yaştan vatandaş katıldı. Tüm okulların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte camide saf tuttu. Sabahın erken saatlerinde camiyi dolduran vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde manevi bir buluşma gerçekleştirdi.

Program kapsamında sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi. Ardından cemaatle birlikte sabah namazı kılındı. Namazın ardından eller semaya açılarak birlik, beraberlik ve toplumun huzuru için dualar edildi.

Programın sonunda Kütahya Valisi Musa Işın, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında gençlerin milli ve manevi duygularla yetiştirilmesinin önemine değinen Işın, değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmenin gerekliliğini vurguladı.

Ailelerin, eğitimcilerin ve toplumun gençlerin yetişmesindeki rolüne dikkat çekilen programda, çocukların milli ve manevi değerlerle buluşturulmasının önemine işaret edildi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı etkinlik, namazın ardından sona erdi. Program sonunda cami çevresinde cemaate sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Aileleri ve öğretmenleriyle birlikte etkinliğe katılan öğrenciler, sabah namazının ardından gerçekleştirilen programda manevi atmosferi paylaşarak etkinlikten ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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