DPÜ Şaphane MYO'dan Gediz'de 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliği

Güncelleme:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, milli bilinç ve yerli üretim farkındalığı artırılmak amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çeşitli aktiviteler sunuldu. Öğrencilere el yapımı ürünler hediye edilerek tutumlu olma bilinci desteklendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu tarafından, Gediz ilçesinde bulunan Yunuslar İlkokulu ve Yunuslar Ortaokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Şaphane Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Bilim, Sanat, Kültür ve Sağlık Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin milli bilinç ve yerli üretim farkındalığını artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan milli teknoloji panosu öğrencilerden yoğun ilgi görürken, yerli oyunlar ve Türk İşaret Dili çalışmalarıyla öğrenciler hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı. Programa ilkokul ve ortaokul öğrencileri aktif katılım sağladı.

Etkinlik sonunda öğrencilere el yapımı ürünler hediye edilerek emeğin ve üretmenin önemi vurgulandı.

Program, tutumlu olma bilincini desteklemek amacıyla öğrencilere kumbara ve kurşun kalem hediye edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
