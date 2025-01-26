Kütahya'da Miraç Kandili'nde Salep İkramı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikramında bulundu. Etkinlik kapsamında, Ali Paşa Camii önünde öğle namazının ardından yaklaşık binlerce kişiye salep ikram edildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Yardımcısı Muhammed Enes Çınar, Kütahya, Eskişehir, Uşak ve Afyonkarahisar'da da vatandaşlarla manevi atmosferi paylaşmak için ikram etkinlikleri düzenlediğini ifade etti.

Çınar, ayrıca bugün Eskişehir Çarşı Camii, Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Camii ve Uşak Ulu Camii'nde de öğle namazına müteakip vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram edildiğini belirtti. - KÜTAHYA