Kütahya'da Kubbetü's-Sahre maketi inşa edildi

Kütahya'da halkın yoğun olarak kullandığı Zafer Meydanı'na, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) tarafından Kubbetü's-Sahre maketi inşa edildi. İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek için şehit edilen 28 bebeğin isim, yaş ve fotoğraflarının da yer aldığı mezar maketleri konuldu.

KÜSİDAP adına açıklama yapan Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Arkamızdaki maket, bildiğiniz gibi Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kubbet-i Sahra maketi. Bu maket, Abdülmelik bin Mervan tarafından, Emevi Halifesi tarafından yaptırılmıştı. O günden bugüne kadar da korunuyor ve şu anda da en kutsal mekanlarımızdan birisi. Zira Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı için. Kubbet-i Sahra'yı özellikle niye yaptık? İnsanlar genelde Mescid-i Aksa dediğimiz zaman, bu altın kubbeli olduğu için, Mescid-i Aksa denince burası akıllarına geliyor. Ama aslında burası Mescid-i Aksa'nın içerisinde bir mescid. Dolayısıyla bunu yaparak insanlara Filistin'i hatırlatmak, Gazze'yi hatırlatmak istedik" dedi.

"Filistin'de şehit olanların yüzde 70'i kadın"

İsrail'in saldırıları sonucu 17 bin çocuğun şehit edildiğini belirten Ceyhan, "Burada Gazze için ne yapabiliriz, Filistin için ne yapabiliriz? Tabii öncelikle bizim vurgu yaptığımız konu, şu anda elimizden gelen en büyük faaliyetlerden birisi boykot. Zira İsrail'in can damarı bu boykot malzemelerinden geliyor. Bilinen markalar, kolalar, deterjanlar, kahve markaları, çay markaları. Bunlar gelirlerinin büyük kısmını İsrail'e gönderiyorlar. Onlar da orada bunu silaha dönüştürüp, maalesef Gazze'deki masumların üzerine bırakıyorlar. Bugüne kadar bildiğiniz gibi yaklaşık 50 bin insan şehit edildi ve 100 bin insan yaralı. Şehit olanların yüzde 70'i kadınlardan oluşmakta ve yaklaşık 17 bine yakın çocuk burada şehit edildi. Biz de bunu göstermek için mescidimizin etrafına yaklaşık 28 tane mezar maketi koyduk ki, insanlar birazcık kendi empati yaparak, kendi evlatlarını düşünerek orada yaşanan katliamı daha fazla hissetsinler. Bu manada biz inşallah bu hassasiyeti insanlara verebiliriz. Maketimizin burada epey bir süre kalmasını istiyoruz. Bu süre zarfında çeşitli faaliyetler yapılacak. Bu faaliyetlerin içerisinde küçük kardeşlerimiz, gençlerimiz, büyük abiler ve ablalar katılacak. Her güne bir faaliyet planlıyoruz. Ayrıca burada 'Gazze için bir not bırak' köşesi yaptık. İnsanlar burada içlerinden geldiği gibi Gazze için not bırakabilecek ve Gazze'ye yönelik yapabilecekleri yardımları belirleyebilecekler. Aynı zamanda, etrafa yerleştirdiğimiz katliam görüntüleriyle de katliamı daha içten hissedebilecekler ve dualarını daha gönülden yapabilecekler" diye konuştu.

"İsrail, savaşın kurallarını hiçe sayarak, çocukları, kadınları hedef alıyor"

Tüm Kütahyalıların Zafer Meydanı'ndaki Kubbetü's-Sahre maketini görmeleri isteyen Başkan Ceyhun, "Herkesi buraya bekliyoruz. Burada öyle olaylara şahit olduk ki, özellikle anneler bu konuda daha hassaslar. Onların yüreklerindekini hissetmek zor. Gelenlerin burada gözyaşları döktüklerine şahit olduk, muhtemelen kendi evlatlarını düşünüyorlar. Biz bu acıyı hissettirmek için değil, oradaki gerçeği anlatmak için bu yolu seçtik. 17 bin çocuğun öldüğü bir gerçek ve burada yaşına girmemiş bebeklerden, gençliğe adım atanlara kadar hepsinin resimleri mevcut. Bu, insanların yüreklerine dokunan bir hüzün kaynağı. Ziyaretçiler etrafta dolaşıyor, kendi çocuklarına gösteriyor ve duygusal anlar yaşıyorlar. İsrail, savaşın kurallarını hiçe sayarak, çocukları, kadınları hedef alıyor; hastaneleri, mescitleri ve sivil yerleşim yerlerini bombalıyor. Biz de bu gerçeği insanlara fark ettirmek istedik" diye konuştu. - KÜTAHYA