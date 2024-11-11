Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Kubbetü's-Sahre maketi inşa edildi

Kütahya'da Kubbetü's-Sahre maketi inşa edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da halkın yoğun olarak kullandığı Zafer Meydanı'na, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) tarafından Kubbetü's-Sahre maketi inşa edildi.

Kütahya'da halkın yoğun olarak kullandığı Zafer Meydanı'na, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) tarafından Kubbetü's-Sahre maketi inşa edildi. İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek için şehit edilen 28 bebeğin isim, yaş ve fotoğraflarının da yer aldığı mezar maketleri konuldu.

KÜSİDAP adına açıklama yapan Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Arkamızdaki maket, bildiğiniz gibi Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kubbet-i Sahra maketi. Bu maket, Abdülmelik bin Mervan tarafından, Emevi Halifesi tarafından yaptırılmıştı. O günden bugüne kadar da korunuyor ve şu anda da en kutsal mekanlarımızdan birisi. Zira Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı için. Kubbet-i Sahra'yı özellikle niye yaptık? İnsanlar genelde Mescid-i Aksa dediğimiz zaman, bu altın kubbeli olduğu için, Mescid-i Aksa denince burası akıllarına geliyor. Ama aslında burası Mescid-i Aksa'nın içerisinde bir mescid. Dolayısıyla bunu yaparak insanlara Filistin'i hatırlatmak, Gazze'yi hatırlatmak istedik" dedi.

"Filistin'de şehit olanların yüzde 70'i kadın"

İsrail'in saldırıları sonucu 17 bin çocuğun şehit edildiğini belirten Ceyhan, "Burada Gazze için ne yapabiliriz, Filistin için ne yapabiliriz? Tabii öncelikle bizim vurgu yaptığımız konu, şu anda elimizden gelen en büyük faaliyetlerden birisi boykot. Zira İsrail'in can damarı bu boykot malzemelerinden geliyor. Bilinen markalar, kolalar, deterjanlar, kahve markaları, çay markaları. Bunlar gelirlerinin büyük kısmını İsrail'e gönderiyorlar. Onlar da orada bunu silaha dönüştürüp, maalesef Gazze'deki masumların üzerine bırakıyorlar. Bugüne kadar bildiğiniz gibi yaklaşık 50 bin insan şehit edildi ve 100 bin insan yaralı. Şehit olanların yüzde 70'i kadınlardan oluşmakta ve yaklaşık 17 bine yakın çocuk burada şehit edildi. Biz de bunu göstermek için mescidimizin etrafına yaklaşık 28 tane mezar maketi koyduk ki, insanlar birazcık kendi empati yaparak, kendi evlatlarını düşünerek orada yaşanan katliamı daha fazla hissetsinler. Bu manada biz inşallah bu hassasiyeti insanlara verebiliriz. Maketimizin burada epey bir süre kalmasını istiyoruz. Bu süre zarfında çeşitli faaliyetler yapılacak. Bu faaliyetlerin içerisinde küçük kardeşlerimiz, gençlerimiz, büyük abiler ve ablalar katılacak. Her güne bir faaliyet planlıyoruz. Ayrıca burada 'Gazze için bir not bırak' köşesi yaptık. İnsanlar burada içlerinden geldiği gibi Gazze için not bırakabilecek ve Gazze'ye yönelik yapabilecekleri yardımları belirleyebilecekler. Aynı zamanda, etrafa yerleştirdiğimiz katliam görüntüleriyle de katliamı daha içten hissedebilecekler ve dualarını daha gönülden yapabilecekler" diye konuştu.

"İsrail, savaşın kurallarını hiçe sayarak, çocukları, kadınları hedef alıyor"

Tüm Kütahyalıların Zafer Meydanı'ndaki Kubbetü's-Sahre maketini görmeleri isteyen Başkan Ceyhun, "Herkesi buraya bekliyoruz. Burada öyle olaylara şahit olduk ki, özellikle anneler bu konuda daha hassaslar. Onların yüreklerindekini hissetmek zor. Gelenlerin burada gözyaşları döktüklerine şahit olduk, muhtemelen kendi evlatlarını düşünüyorlar. Biz bu acıyı hissettirmek için değil, oradaki gerçeği anlatmak için bu yolu seçtik. 17 bin çocuğun öldüğü bir gerçek ve burada yaşına girmemiş bebeklerden, gençliğe adım atanlara kadar hepsinin resimleri mevcut. Bu, insanların yüreklerine dokunan bir hüzün kaynağı. Ziyaretçiler etrafta dolaşıyor, kendi çocuklarına gösteriyor ve duygusal anlar yaşıyorlar. İsrail, savaşın kurallarını hiçe sayarak, çocukları, kadınları hedef alıyor; hastaneleri, mescitleri ve sivil yerleşim yerlerini bombalıyor. Biz de bu gerçeği insanlara fark ettirmek istedik" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis

Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkanın cezası belli oldu

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu

 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu

Güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden yolcuyu böyle vurdu
El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü

Piyade birliğini sıfır mesafeden havaya uçurdular
Faruk Koca kaç yıl ceza aldı? Halil Umut Meler ile Ankaragücü Başkanı olayı nedir? Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim? Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster! Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosunun orijinaliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster! GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir, yüzde kaç? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Kasım İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hangisinin sözlük tanımında ''Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz'' şeklinde bir ifade yer alır? Memurlar 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı! Seda Üren kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın kocası kimdir? Dilber Ay kaç evlilik yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.