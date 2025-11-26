Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek toplumsal bilinci artırmayı amaçladı. İl Müdür Yardımcısı İlknur Kızıltepe Karakaş, kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Program kapsamında konuşan İl Müdür Yardımcısı İlknur Kızıltepe Karakaş, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddetsiz ve saygı temelli bir toplumu hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
Kurum yetkilileri, gün boyunca vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtarak, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklere devam etti. - KÜTAHYA