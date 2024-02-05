Kütahya'da Hayırsever Esnaf Öğrencilere Burs İmkanı Sağlıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan Mehmet Özdemir. hayırsever vatandaşlarla irtibata geçerek üniversite okuyan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Esnaf Mehmet Özdemir aynı zamanda ilçede yardıma muhtaç insanların ilk başvuruda bulunduğu kişi konumunda.

Gediz'de camcılık yaptığını ve 10 seneye yakındır hayır işleriyle uğraştığını dile getiren Mehmet Ödemir, "Gediz ilçesinde camcılık yapıyorum. Bunun yanında talebelere burs vermekle meşgulüz. 10 yıla yakın bir sürede 100'ün üstünde talebe mezun ettik. Çok insanımız var. Savcı, doktor ve mühendislerimiz var. Bilgisayar mühendisi bir kızımız arayarak Mehmet Amca ben mezun oldum. Sen bana dört senedir burs verdin. Ben göreve başladım bana bir iban numarası verir misin? Başka bir evladımız savcı olmuş aradı, ben savcı oldum bana iban numarası gönderdim. Bunlar geri dönen talebelerimiz" dedi.

"Allah bize bunu nasip etmiş"

Şu an itibariyle 38 öğrenciye burs verdiklerini belirten Özdemir, "12 bin liranın üzerinde aylık burs veriyoruz. Bu işleri yıllardır yapa yapa tecrübe sahibi olduk. Sevdiğimiz saydığımız insanların ayağına giderek burs talep ediyoruz. Mümkün olduğu kadar para işine girmeden otomatik ödeme yaptırıyoruz. Burada ben devre dışı kalıyorum. Parayı aldıktan sonra çocukların bana Mehmet Amca bursumu aldım, Allah razı olsun demesi dünyadaki birçok şeyden daha önemli. Camcı Mehmet denildiğinde Gediz'de bilmeyen insan azdır. Allah bize bunu nasip etmiş" şeklinde konuştu.

Burs veren ve burs alanların listesini tutuğunu kaydeden Özdemir, "Ayın hangi günlerinde burs verildiğinin listesini tutuyoruz. Otomatik ödeme şeklinde benim dışımda gerçekleşir. Ödemelerde aksama olduğunda bize iletildiğinde bu aksamayı gideriyoruz. Her ay yüklü bir miktarda burs miktarımız var. Allah razı olsun bu bursları verenlerden vesile olanlardan. Burs verenlerle burs alanların isimlerini sadece ben bilirim. Bunun mahremiyeti bana ait. Benden başka hiç kimse bilmez. O emanetler benim Elhamdülillah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA