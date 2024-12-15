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Kütahya'da Hafızlık Eğitimi İcazet Töreni Düzenlendi

Kütahya'da Hafızlık Eğitimi İcazet Töreni Düzenlendi
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Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 93 erkek öğrenci için tarihi Ulu Cami'de icazet töreni gerçekleştirildi. Törende Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve protokol üyeleri katıldı. Hafız Osman Şahin, öğrencilere Kur'an'ın önemini vurguladı.

Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 93 erkek öğrenci için tarihi Ulu Cami'de icazet töreni gerçekleştirildi. Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin başta olmak üzere birçok protokol üyesi katıldı.

Hafız öğrenciler, tekbirler ve salavatlar eşliğinde camiye giriş yaptı. Programda Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı hafız Osman Şahin birer konuşma yaptı.

"Kur'an'sız bir günümüz olmasın"

Hafız Osman Şahin, hafızlığın önemine dikkat çekerek, öğrencilere ve ailelerine tebriklerini iletti. Şahin, "Bir Müslüman'ın Kur'an'dan uzak kalması kadar acı bir şey olamaz. Günlük olarak Kur'an'dan bir payımız olmalı; belki bir sayfa, iki sayfa ya da bir cüz. Çünkü bu dünyada ve ahirette bizi kurtaracak olan Kur'an'dır. Kıyamet gününde bize şefaat edecek olan yine Kur'an'dır" ifadelerini kullandı.

Törende, Kurra Hafız Mustafa Demirkan tarafından dua okundu. Ardından öğrencilerin icazet belgeleri Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Jandarma Alay Komutanı Albay Vedat Kültür, Kütahya İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Müftü Yardımcıları Bahtiyar Kargıoğlu ve Salim Üzülmez tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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