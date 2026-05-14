Emet'te 20 hacı adayı dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 20 hacı adayı için düzenlenen uğurlama töreninde ilçe müftüsü hac ibadetinin önemine vurgu yaptı. Programa katılan halk, gözyaşları ve dualarla sevdiklerini kutsal topraklara uğurladı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, kutsal topraklara gidecek olan 20 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Emet halkının yoğun katılım gösterdiği uğurlama programı, Çavuşoğlu Camii önünde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende hacı adayları ve yakınları bir araya gelerek vedalaştı.

Törende konuşan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, hac ibadetinin önemine vurgu yaparak adaylara hayırlı yolculuklar diledi. Çınar'ın yaptığı duaya ellerini semaya açarak eşlik eden vatandaşlar, gözyaşları içinde sevdiklerini kutsal topraklara uğurladı.

Duaların ardından tekbirler ve telbiye eşliğinde otobüslerine binen hacı adayları, Mekke ve Medine'ye gitmek üzere ilçeden ayrıldı. Uğurlama sırasında cami avlusunda hem hüzün hem de büyük bir manevi coşku bir arada yaşandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
