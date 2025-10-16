Kütahya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, genel asayiş durumu ve trafik güvenliği konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu alanlardaki mevcut durum değerlendirildi; alınması gereken ilave önlemler ve uygulanacak yeni stratejiler görüşüldü.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Musa Işın, vatandaşların huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz." - KÜTAHYA