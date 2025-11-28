Kütahya'da Gıda İşletmeleri Denetlendi
Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği ve halk sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirdi. Hijyen, üretim süreçleri ve mevzuata uygunluk kontrol edildi.
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde gıda işletmeleri gıda güvenliği ve halk sağlığını korumak amacıyla denetlendi.
Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliği ve halk sağlığını korumak amacıyla ilçedeki işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetimlerde bulundu. Kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, üretim süreçleri ve mevzuata uygunlukları değerlendirildi.
Yetkililer, gıda güvenliğinin temini ve halk sağlığının korunması amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü ve vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - KÜTAHYA